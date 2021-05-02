شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى ومنى زكى وراغب علامة ومحمد محسن يهنئون المسيحيين بعيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط أجواء من المحبة وروح الوطنية والأمنيات لاحتفال سعيد بعيد القيامة، تتوالى رسائل نجوم الفن لتهنئة المسيحيين في مصر والعالم العربي بمناسبة عيد القيامة المجيد، وحرص النجم أحمد حلمي على توجيه التهنئة بمناسبة العيد برسالة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قائلا: "كل عام وكل أخواتنا الأقباط بخير وسلام.. عيد قيامة مجيد".



احمد حلمى على تويتر

كما نشرت النجمة منى زكي، رسالة تهنئة إلى الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة، على حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك"، وهنأت قائلة: "كل عام وأنتم بخير.. عيد قيامه مجيد"، ولقت منشورها تفاعلا كبيرا لتهنئة المسيحيين بعيد القيامة وتعزيز روح المحبة بين المصريين.



منى زكى تحتفل

ووجه النجم اللبناني راغب علامة، رسالة تهنئة بمناسبة عيد القيامة، وغرد على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قائلا: "happy easter to everyone".



راغب علامة يحتفل

وعبر المطرب محمد محسن، عن سعادته بالمناسبات الجميلة التي يعيشها المصري,ن خلال هذه الأيام، وقال على حسابه بموقع "تويتر": "شم النسيم وعيد القيامة المجيد جايين في العشر الأواخر من رمضان وبعدهم مستنين عيد الفطر المبارك. ربنا يجعل أيامنا كلها بركة وأعياد ويخلي الحبايب ويشفي كل مريض ويقرب البعيد ويفرجها على كل مكروب، وكل سنة وأنتم طيبين".



محمد محسن يوجه التهنئة

وترأس البابا تواضروس الثانى قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وألقى كلمة بعد الانتهاء من القداس.. وأهم 10 رسائل من كلمته:

نشكر الله الذى أعطانا أن نفرح اليوم في أعياد القيامة

نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعبه ومسئولياته الكثيرة ونصلى من أجله

نصلى من أجل العديد من المسئولين في القطاعات المختلفة

نحيى قواتنا المسلحة وشرطتنا الوطنية وكل من يعملون لبناء الوطن على كل المستويات

نصلى من أجل كل شهداء مصر وكل المصابين ليعطيهم الله شفاء

نصلى من أجل الوباء الذى اجتاح العالم بصورة مفزعة ونثق بأن يد الرحيم سترحم العالم كله

نصلى من أجل الأسر والمتألمة والمصابين ليمن الله عليهم بالشفاء

أهنئ أخوتى في مصر بشهر رمضان الذى قارب على الانتهاء

نصلى في كل قداس من أجل نهر النيل نفسه

جعل الله أيامكم كلها أعياد من الآن وإلى الأبد