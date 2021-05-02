شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى: الأعمال الوطنية تظل راسخة فى الذاكرة وهذا ماجذبنى فى "هجمة مرتدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة هند صبرى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن شخصية دينا أبو زيد الذى أقدمها من خلال مسلسل "هجمة مرتدة" الذى يعرض حاليا في موسم رمضان على قناة دى إم سى، جذبتنى بشدة من بداية قرائتى للسيناريو والعمل كله، فهو ملئ بالمفاجآت طوال الأحداث، وأعتز به وأتمنى أن ينال رضا الجمهور، وأتوقع نجاحا كبيرا له، فالمسلسل مستوحى من ملف المخابرات المصرية، ومثل هذه الأعمال فى الدراما التليفزيونية قليلة لكنها صاحبة تأثير كبير فى وجداننا جميعًا، وتظل راسخة وموجودة فى الذاكرة، مثل مسلسل "دموع في عيون وقحة" و"رأفت الهجان" وغيرها أثرت في المشاهدين وتركوا بصمة في تاريخ الدراما العربية، حيث أنها تجعل الجمهور يقبل عليها بشدة ويلتفت إليها بالإضافة إلى أنها تناقش قضية مرتبطة بالبلد .

ويعرض لهند صبري حاليا خلال موسم رمضان مسلسل "هجمة مرتدة" على قناة دى إم سى، والعمل دراما وطنية من ملفات المخابرات العامة المصرية، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

ويسلط مسلسل "هجمة مرتدة" الضوء على عوالم خفية ويكشف المستور فى فترة مهمة مرت على مصر والمنطقة العربية، حيث تنطلق أحداث المسلسل بداية من العام 2007 .