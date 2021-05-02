شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يشوق جمهوره للحلقة الـ20 من مسلسله "النمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد النجم محمد إمام جمهوره بأن الحلقة 20 من مسلسل "النمر" سوف تحمل مفاجأة للجمهور، ونشر محمد إمام صورة عبر حسابه على إنستجرام عبارة عن: "انتظروا الأحد الحلقة 20 من مسلسل النمر، المفاجأة"، وكتب إمام معلقًا: "من أهم حلقات المسلسل، الحلقة 20 المفاجأة، انتظرونا إن شاء الله".

شهدت الحلقة 19 من مسلسل النمر للنجم محمد إمام، الذى يذاع يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع ضمن الموسم الرمضانى، باعتراف عامر "أحمد عبد الله محمود" لشمس "نرمين الفقى" أنه يعمل لحساب النمر ولكنه لا يعرف شكله ولا يعرف من هو، ويتضح أن نوح "محمد إمام" هو من أرسله ليقول لها ذلك حتى يكتشف هل تشك شمس فيه أم لا.

وفى مشهد آخر نجد نوح يتحدث لسكلانس "محمود حافظ" ويقنعه أن يذهب لأمه ويراضيها ويعده أنه سيخطب له ميار الذى يحبها إذا فعل ذلك، وأثناء حديثهم يدخل عليهم على "محمد مهران" فيمسكه نوح ويطلب من سكلانس أن يضربه كما فعل هو ويعترف على أنه هو من سرق النقود من الحجرة وضرب سكلانس ويطلب من نوح أن يساعده فى تخبئة تلك النقود خارج الصاغة ويعده أن تلك النقود ستجعلهم كبار الصاغة.

يذهب نوح معه لشقة الحاوى "أحمد حلاوة" حيث كان يخبئ النقود ولكن يكتشف أنها قد اختفت ويشك أن النمر هو من فعل ذلك، ينصرف نوح من مع على بعد أن جاءه تليفون من سكلانس، ويتضح بعد ذلك أنهما ذهبا لمدير المستشفى التى كانت محتجزة فيها أم ملك " هنا الزاهد " ويضغط نوح عليه ويهدده أن يبلغ زوجته بأنه متزوج عليها لو لم يقل أين يخبئ أم ملك، ويعترف لهم بالمكان فيتصل نوح بملك ويخبرها أنه عرف مكان والدتها.

تسرع ملك للمكان التى تمكث فيها والدتها ويأخذوها لشقة أعدها نصر " حجاج عبد العظيم " لهم وتكتشف ملك هنا أن نصر هو خال نوح، وتذهب شمس " نرمين الفقى " للشيمى " محمد رياض " فى محله وتواجهه بأن قد حصل على مبلغ التأمين على الماكينات وتطلب منه أن تأخذ نصف النقود وإلا ستفضح أمره فيمتثل الشيمى لكلامها.

يحاول خالد " مؤمن نور " أن يشاهد الفيديوهات الخاصة بالنمر مرة أخرى لعله يخرج بمعلومة يستطيع من خلالها الوصول للنمر وعندما تشاهد فريدة " ولاء الشريف " ما يفعله زوجها تطلب منه أن يترك لها تلك المهمة، وفى اليوم التالى تذهب له فى معرض الذهب لتقول له أنها كشفت رجل من رجال النمر وهو سكلانس " محمود حافظ " وبدأت تجعله يشاهد الفيديوهات مره أخرى تانى تؤكد كلامها.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.