شكرا لقرائتكم خبر عن الدراما الصعيدية بين الثأر وحرب العائلات فى موسم رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد خلال موسم دراما رمضان الحالى أكثر من عمل يتناول البيئة الصعيدية، ولكن لكل منها تفاصيل وأحداث مختلفة تمامًا عن الآخر، فمسلسل "نسل الأغراب"، يتناول الثأر وحرب العائلات، حيث تتناول أحداثه بخروج عساف "أحمد السقا" من السجن محاولًا أن يعيد توازن القوى مرة أخرى بينه وبين عدوه اللدود غفران "أمير كرارة"، خاصة أن غفران تزوج من حبيبة وطليقة عساف جليلة " مى عمر" وربى نجله حمزة "أحمد مالك" وأن عساف قتل والد غفران ونفس الأمر غفران قتل والد عساف وتزداد الصراعات بينهما خلال الأحداث.



نسل الأغراب

أما مسلسل "موسى" فيؤرخ لفترة الأربعينيات بمصر، وبالتحديد فى صعيد مصر مرورًا بالقاهرة، ودارت أحداث حلقاته من خلال شاب صعيدى يدعى موسى يتعرض للظلم على يد الإنجليز فيقرر مقاومة الاحتلال، ويحتوى المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، كما يتعرض لظروف قهرية منها أن السلطة الإنجليزية أخذت شقيقه ليحارب من أجل الإنجليز في منطقة العلمين، ويموت هناك، كما تفرقه الظروف عن حبه حياته والتي ابتلعتها سيول أغرقت القرية بأكملها، كما أنه يبحث عن أخته خلال أحداث المسلسل.

وقصة العمل تدور في الفترة بين عام 1942 إلى 1952، كثير من أحداثها من الأحداث التاريخية والتغيرات العالمية، انطلاقًا من الأحتلال البريطاني لمصر، وتطرقت إلى الحرب العالمية الثانية، وانتشار وباء الكوليرا، إلى حريق القاهرة.



موسى

ويعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصرًا.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.

وقناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريًا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.