شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ ينتهى من تصوير أغنية "بسعر السوق" ويطرحها خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم طارق الشيخ، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه انتهى من تصوير أغنية جديدة تحمل اسم "بسعر السوق" على طريقة الدويتو تجمعه بالمطرب أحمد موزة، وهى من كلمات مصطفى حدوتة وألحان طارق الشيخ ومن المقرر طرحها خلال أيام على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وعدد من القنوات الفضائية وتحمل عدد من المفاجآت.

وتقول كلمات الاغنية "هابيع تقسيط وعرضكم بسعر بسيط، عملت على الخاين تخفيض ماهو اللى شارى امثالكم ده يبقى عبيط، بلا عشرة وحب بلا وجع قلب خلصنا واقفل على السيرة يا أخوات بالكدب اركن على جنب خدولكم هدنة من الغيرة، كنتو بتلمعو زغلتو عيني ببص لقيتكم دهب عيرة، مش باقى عليكم وضحيت بيكم وبعلق ارخص تسعيرة، ونشر منذ أيام طارق الشيخ برومو للأغنية التتى يراهن عليها فى مشواره الفنى .

وأعرب مؤخرا النجم طارق الشيخ في تصريحات لـ"الخليج 365"، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "بحب سكوتى" الذى طرحها مؤخرا وحققت نحاج كبير، وتعد من ضمن ألبومه الجديد.

وأضاف طارق الشيخ، أن ردود الأفعال على الأغنية فاقت توقعاته وتلقى عليها إشادات إيجابية من داخل الوسط الفني وخارجه، مشيرا إلى أن الأغنية تعبر عن الواقع الذى نعيشه من تجارب الحياة وهذا مايعتمد ويركز فيه في كل أغانيه.

أغنية "بحب سكوتى" من ألحان طارق الشيخ وكلمات حمو الماجيك وتوزيع رضوان التونسى وستوديو محمد الجندى.

وتقول كلمات الأغنية : بحب سكوتى علشان راحة من الحكايات ياريت كل الحياة تفضل كما البدايات، من إمتى الحزن غير شيء من اللى فات، عايشين في الدنيا نندم على اللى ضاع في الذكريات، ملعون زمن المصالح اللى خلاكم كده رغم إنى صالح شوفت ياما فرهدة القلب مش مسامح والهموم متجددة