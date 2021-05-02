فن ومشاهير

بعد نقله للعناية المركزة.. هاني محروس لوالده: ربنا يرجعك لينا بالسلامة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"ربنا يشفيك يا بابا ويرجعك لينا بالسلامة" بهذه الكلمات توجه المنتج هاني محروس بالدعاء من أجل والده المنتج الكبير محروس عبدالمسيح، الذي يرقد حاليا في العناية المركزة بإحدى المستشفيات إثر مروره بأزمة صحية، داعيا له بالشفاء.

هاني كتب عبر صفحته في موقع فيسبوك: "يا رب يشفيك يا بابا ويرجعك لينا بالسلامة، بركة صلات كل اللي بيحبوك وصلات امي واخواتي ليك، ويسند ‏العيلة كلها من ‏المرض الخطير ده يارب انت الشافي".

المنتج الكبير محروس عبدالمسيح الذي يعد من رواد صناعة الكاسيت في مصر والوطن العربي، نُقل الأسبوع الماضي إلى أحد المستشفيات، ويخضع للعلاج في العناية المركزة اثر إصابته بفيروس .

المنتج محروس عبدالمسيح والد المنتج نصر محروس، والموزع الموسيقي ومهندس الصوت امير محروس، والمنتج ومهندس الصوت هاني محروس.

المسيح قام.. بالحقيقة قام ???? كل سنة وحضراتكم طيبين و بألف خير.. أرجوكم الدعاء من أجل والدي لأنه في الراعية المركزة والحالة حرجة.. شكراً ????Posted by Nasr Mahrous on Saturday, May 1, 2021

يارب يشفيك يا بابا ويرجعك لينا بالسلامة بركة صلات كل اللي بيحبوك وصلات امي واخواتي ليك ويسند ‏العيلة كلها من ‏المرض الخطير ده يارب انت الشافي ????￼￼Posted by Hani Mahrous on Saturday, May 1, 2021

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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