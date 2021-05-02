نجوم الفن يحتفلون بعيد القيامة المجيد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على الاحتفال وتهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي:

وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم:

شريف مدكور

نشر المذيع شريف مدكور صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليها "عيد سعيد".

أمل رزق

كما نشرت الفنانة أمل رزق صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت "كل سنة وأخواتي وأصدقائي طيبين، عيد قيامة مجيد".

نجلاء بدر

فيما نشرت الفنانة نجلاء بدر منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليه: "كل عام وأنتم بخير ، عيد القيامة المجيد".

صلاح عبدالله

ونشر الفنان صلاح عبدالله صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق "عيد قيامة مجيد سعيد بإذن الله، وكل عام وكلنا طيبين قوي".

أكرم حسني

وكتب أكرم حسني تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "كل سنة واخواتنا المسيحين طيبين وبخير، بمناسبة عيد القيامة المجيد".

نور اللبنانية

ونشرت الفنانة نور اللبنانية صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت: "كل سنة وأنتم طيبين وعيد قيامة مجيد بكل الخير والصحة والسلام والمحبة".

شريف منير

وكتب شريف منير منشورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "أطيب أمنياتي بمناسبة عيد القيامة المجيد".

عاصي الحلاني

نشر المطرب اللبناني صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "فصح مجيد أعاده الله على لبنان والعالم بالسلام والاستقرار راجياً من الله ان تكون قيامة الحق والخير على الباطل مع قيامة السيد المسيح وأن يعم السلام العالم أجمع وينعم الله على الجميع بالصحة والعافية والأمن والأمان".