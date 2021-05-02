العائلة المالكة الهولندية تخطو نحو مستقبل الرعاية الصحية احتفالاً بعيد ميلاد الملك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مايو 2021 04:35 مساءً - خطا الملك الهولندي ويليم ألكسندر وعائلته في مستقبل الرعاية الصحية بشركة فيليبس من خلال الواقع المعزز احتفالاً بعيد ميلاده واحتفالاً بالذكرى السنوية الـ 130 لتأسيسها في 15 مايو.

وبحسب موقع "Philips" تم الترحيب بالعائلة المالكة الهولندية فى حرم High Tech Campus بشركة التكنولوجيا الصحية "فيليبس" فى أيندهوفن (هولندا) من قِبَل "تيدي هيربارت" مدير تطوير الأعمال في الشركة ، والذي عرض العديد من الابتكارات رفيعة المستوى في مجال الرعاية الصحية.



احتفال شركة فيليبس بعيد ميلاد الملك



للاحتفال بعيد الملك 2021 ، أنشأ متحف Philips معرضاً خاصاً للواجهات مع صور للجزء الخارجي من أول مصنع لشركة Philips فى أيندهوفن. يتكون المعرض من صور فيديو وصور حصرية. المتحف مفتوح ليراه الجميع. ويمكن العثور على معاينة عبر الإنترنت عبر الموقع الإلكتروني لمتحف Philips.



تعريف العائلة المالكة بالتقنيات الطبية الحديثة

العائلة المالكة الهولندية في حرم High Tech Campus- الصورة من صفحة الملك ويليم على فيسبوك

تم تعريف العائلة المالكة بمفهوم "التوأم الرقمي" ، وتعرفت على كيفية استخدام صور الواقع المعزز ثلاثية الأبعاد لمساعدة الأطباء على النظر داخل الجسم ، وكيف يمكن علاج حالة القلب المعقدة عن طريق الجراحة طفيفة التوغل باستخدام القسطرة التي يتم إدخالها من خلال شق صغير في الفخذ. واختتمت التجربة بتكريم خاص لموظفي الرعاية الصحية.

قال "تيدي هيربارت" : "في أيندهوفن، نعمل على مستقبل الصحة والرعاية. أعتقد أنه كان من المميّز جدًا السماح للعائلة المالكة وجميع المشاهدين بتجربة ما نعمل عليه. لقد كان شرفاً كبيراً أن أستضيف الملك وعائلته نيابة عن جميع زملائي في Philips في الذكرى الـ 130 لتأسيسها."



التوأم الرقمي



التوأم الرقمي الذي تم عرضه للعائلة المالكة هو تمثيل افتراضي لشخص بناءً على بياناته الطبية وتاريخ عائلته ومعلوماته الجينية نظراً لأن كل مريض فريد من نوعه وبالتالي يحتاج إلى رعاية شخصية، يمكن أن يساعد التوأم الرقمي الأطباء على اختيار العلاج المناسب ومحاكاة فعاليته مقدماً ودعم المريض وفريق رعايته أثناء العلاج وبعده. في المستقبل ، ستساعد تقنية "التوأم الرقمي" على جعل الرعاية الصحية أكثر دقة وتخصيصاً ووقائية.



جراحة متدنية الانتهاك

العائلة المالكة الهولندية تتعرف على مفاهيم الرعاية الصحية الجديدة- الصورة من صفحة الملك ويليم على فيسبوك



كجزء من التجربة ، عالج الملك "ويليم ألكساندر" رمزياً القلب المعطل. وأوضح أنه يمكن للأطباء الآن إجراء عمليات القلب والعديد من حالات الأوعية الدموية من خلال شق صغير في الفخذ فيما يعرف باسم الجراحة طفيفة التوغل. على سبيل المثال ، يمكن الآن استخدام هذه الإجراءات طفيفة التوغل لاستبدال أو إصلاح صمامات القلب ، وهو أمر كان يتطلب في السابق جراحة قلب مفتوح مع فترات نقاهة طويلة.



مقدمو الرعاية الصحية في دائرة الضوء



واختتمت التجربة باجتماع افتراضى خاص مع العاملين فى مجال الرعاية الصحية من المنطقة.

وقال "تيدي هيربارت" : "لا يمكن ابتكار الرعاية الصحية إلا عندما يعمل كل فرد في الرعاية الصحية معاً. هؤلاء هم الأشخاص الذين قدموا كل ما لديهم منذ أكثر من عام الآن في مكافحة COVID-19. إنهم يستحقون تقديراً كبيراً منا جميعاً في هذا اليوم الخاص."



شركة فيليبس

الملك ويليم ألكساندر يستمع لشرح تيدي هيربارت- الصورة من صفحة الملك ويليم على فيسبوك



جدير بالذكر أن شركة Philips تأسست فى أيندهوفن عام 1891 على يد الأب والابن "فريدريك" و "جيرارد فيليبس" ، وانضم إلى الشركة ابن "فريدريك" الآخر ، "أنتون فيليبس" فى عام 1895. معًا ، بنى الأخوان فيليبس الشركة لتصبح لاعبًا عالميًا وهى الآن نشطة فى أكثر من 100 دولة حول العالم.

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