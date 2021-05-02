هيلين ميرين وتشيكو زالون معاً بفيلم غنائي قصير للتوعية بلقاحات كورونا في إيطاليا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مايو 2021 04:35 مساءً - تعاونت الممثلة البريطانية الحائزة على الأوسكار هيلين ميرين البالغة من العمر"75 عاماً" مع الممثل الإيطالي الكوميدي تشيكو زالون بفيلم غنائي رومانسي قصير للتوعية بلقاحات كورونا- كوفيد 19، دعماً منها لحملة التطعيم الإيطالية الوطنية، ومن أجل تشجيع المواطنين الإيطاليين على تلقي لقاح كورونا لأنه الأمل الوحيد لنشر المناعة المجتمعية، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

هيلين ميرين بالطائرة ترتدي كمامة ونظارة كبيرة للوقاية من فيروس كورونا-الصورة من حسابها في إنستغرام

وقع تشيكو زالون بغرام هيلين ميرين فور معرفته بتلقيها اللقاح

الممثل الإيطالي الكوميدي تشيكو زالون-الصورة من حسابه بالفيسبوك

ظهرت الممثلة المبدعة عالمياً هيلين ميرين "75 عاماً" الفائزة بجائزة الأوسكار في فيلم غنائي رومانسي ممتع قصير مع الممثل الإيطالي الكوميدي تشيكو زالون الذي يؤدي دور سائح إسباني يلتقيها صدفة ويسألها عن الاتجاه التي يسير إليه بسيارته وهي واقفة على أرض مزرعتها الخاصة الساحرة، وحين يعرف إنها تلقت لقاح كورونا في كتفها الأيمن، يقع في حبها على الفور، يصبح مهووساً بها، فيغني ويعزف لها ويرقص معها على شرفها واحتفالاً بها، ويمضيان أحلى الأوقات الرومانسية معها بثقة وسعادة.

وحقق الفيديو الغنائي الممتع أكثر من مليون مشاهدة في موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" خلال يوم واحد فقط.

إيطاليا تلقح نصف مليون مواطن يومياً

ويأتي هذا الفيلم الممتع لهيلين ميرين وتشيكو زالون في الوقت الذي وصلت فيه إيطاليا إلى هدفها المنشود المتمثل بالقدرة على تلقيح نصف مليون مواطن يومياً بنجاح وسلاسة بعد أن انطلقت قبل أشهر ببطء شديد بحملة التطعيم الوطنية جراء تأخر وصول كمياتها من اللقاحات ، وقد تلقى لغاية اليوم 19 مليون شخص جرعتهم الأولى، و5 ملايين و800 ألف جرعتين كاملتين في إيطاليا، وهي نسبة تمثل أقل من 10% من السكان.

وروج تشيكو زالون ببوست له على الفيسبوك للقاحات قائلاً إن إيطاليا لم تصل بعد إلى مستوى مناعة القطيع لكن اللقاحات متاحة للجميع، وهي السبيل الحقيقي والوحيد للخروج والنجاة من خطر كوفيد 19، ونشر موقع مستجدات اللقاحات حول العالم.

أما هيلين ميرين وزوجها تايلور هاكفورد فلديهما منذ سنوات طويلة منزل للعطلات في "تيغيانو" في بوليا، ودعمت سابقاً حملة توعية لوقف بكتيريا خطرة أصابت أشجار الزيتون في هذه المنطقة.