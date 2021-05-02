مايكل دوغلاس يرثي زوجة والده: ستبقى آن دوغلاس دائماً في قلوبنا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مايو 2021 04:35 مساءً - توفيت السيدة آن دوغلاس،أرملة وزوجة الأسطورة السينمائية الممثل الأمريكي كيرك دوغلاس ،والد نجم هوليوود مايكل دوغلاس عن عمر 102 عام.



توفيت أرملة والد مايكل دوغلاس عن عمر 102 عام بسلام في منزلها



وتوفيت آن دوغلاس عن عمر 102 عام بهدوء وسلام بعد ظهر يوم أول أمس الخميس في منزلها بمقاطعة بيفرلي هيلز في كاليفورنيا الذي عاشت فيه مع زوجها الممثل الأمريكي الراحل كيرك دوغلاس أكثر من 66 عاماً،ولم يكشف سبب وفاتها،وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ورثى وأشاد نجم هوليوود الأمريكي مايكل دوغلاس بزوجة والده الراحلة آن دوغلاس الذي أحزنه رحيلها ببيان صادر منه نشره عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي خاصة: "فيسبوك" قال فيه: " كانت آن أكثر من زوجة أب، ولم تكن "شريرة " أبداً، لقد أخرجت أفضل ما فينا جميعاً، وخاصة والدنا، ما كان لأبي أن يحظى بالمهنة التي قام بها لولا دعم زوجته آن وشراكتها معه، عشقناها أنا وكاثرين وأطفالنا، ستكون في قلوبنا دائماً، آن دوغلاس أرقدي بسلام".



توفيت بعد زوجها بـ 15 شهراً



وحصلت وفاة آن دوغلاس عن عمر 102 عام بعد مرور حوالي 15 شهراً من وفاة زوجها أسطورة هوليوود كيرك دوغلاس الذي توفي عن عمر 103 عام في الخامس من فبراير-شباط 2020 .



آن دوغلاس



ولدت هانيلور ماركس الشهيرة بـ "آن دوغلاس" في 23 إبريل-نيسان 1919 في هانوفر بألمانيا لأم سيدة مجتمع، وأب مالك محل نسيج، والتحقت في مدرسة داخلية بسويسرا لاحقاً.



زوجها الأول ارتبطت به خلال الحرب العالمية الثانية



ارتبطت بزوجها الأول ألبيرت بويدينز وسافرت معه إلى باريس خلال الحرب العالمية الثانية فراراً من النازيين آنذاك.

وبدأت تركز آن على نفسها وتتعلم الكثير حتى باتت تجيد التحدث والكتابة باللغات الألمانية والإنكليزية والفرنسية والإيطالية، وبدأت في ترجمة الأفلام للألمانية ثم اقتحمت صناعة السينما في مطلع الأربعينيات وبداية الخمسينيات، واشتهرت بأنها أسطورة الإعلانات السينمائية حيث كانت تجيد الترويج للأفلام السينمائية عن موهبة ونبوغ وذكاء.



لقاؤها

آن وزوجها كيرك دوغلاس في شبابهما حيث استمر زواجهما الناجح 66 عاماً-الصورة من حساب مايكل دوغلاس بفيسبوك

الأول مع كيرك دوغلاس



في عام 1953 حدث اللقاء الأول بينها وبين نجم هوليوود كيرك دوغلاس ضمن مجموعة حين كانت تقوم بمهمة إطلاق أحد أفلامه "أكت أوف لوف" الذي تولت مهمة دعايته،وكانت مازالت متزوجة.

وعرض عليها كيرك دوغلاس وظيفة مساعدة له، رفضت في البداية لكن بعد إصراره، وافقت أخيراً على العمل معه، وسرعان ما توطدت علاقتهما وتطورت إلى مشاعر جارفة.



تأثيرها إيجابي على كيرك



وقام الزوجان كيرك وآن عام 2017 عبر كتاب مشترك لهما بكشف دور آن في حياة كيرك، وأن "رسائل الحب والضحك والسعادة " حفزت تقدم كيرك في مهنته كممثل في بداية حياتهما المشتركة.



شعرت منذ لقائها الأول به أنها ستقع في حبه



وكتبت آن في كتابها المشترك مع زوجها عن لقاءاتها الأولى بكيرك فقالت: "كان لديّ شعور غريب يراود قلبي، يقول لي إنني يمكن أن أقع في حب هذا الرجل".

وقالت إنها لم ترغب بالوقوع في حب كيرك دوغلاس، لأنها حسب قولها، رأت الكثير من الشابات يدخلن في علاقات غرامية مع نجوم السينما الزائرين وكان من بينهم : دين مارتن ومارلون براندو وكاري غرانت.

وعند انتهاء عمل نجوم السينما وأفلامهم، يعودون إلى زوجاتهم وعائلاتهم تاركين خلفهم الشابات.



تزوجا عام 1954



بعد عام، تزوج كيرك دوغلاس من آن عام 1954 في لاس فيغاس، وأنجبا ولدين: بيتر الذي ولد عام 1955،وكان يطمح إلى أن يصبح ممثلاً كوميدياً مشهوراً لكنه توفي بجرعة مخدرات زائدة عام 2004،وإريك المولود عام 1958، وكان لكيرك قبل زواجه من آن طفلان آخرين بينهما مايكل دوغلاس من زواجه الأول.

واعترف كيرك دوغلاس بفضل زوجته عليه مهنياً قائلاً إن الكثير من نجاحه المهني يعود الفضل فيه لزوجته، وغالباً ما كان يتساءل" ما الذي كان سيحدث لي إذا لم اتزوج من آن، ربما لم أكن لأنجو وأحظى بالنجاح لولا فطنتها بعملها كمنتجة وكمساعدة وغرائزها المهنية الذكية والدقيقة".



نشطة جداً بالأعمال الخيرية



كانت آن دوغلاس نشطة جداً بمجال الأعمال الخيرية ، فزارت 44 بلداً كسفيرة للنوايا الحسنة ، وأنشأت مع زوجها مؤسسة دوغلاس التي تركز على تحسين فرص النساء والأطفال بالتعليم والصحة، وتبرعت مؤسسة دوغلاس بالملايين للعديد من المؤسسات الخيرية ومستشفيات الأطفال والسرطان.



كيرك دوغلاس ظل واثقاً بحدسها طوال حياته



وكشف الزوجان كيرك وآن كيف كان زوجها كيرك دوغلاس يثق دائماً بحدسها دائماً وظل شديد الثقة بحدسها طوال حياته منذ أن انتابها شعور سيء جداً عند قرار زوجها كيرك السفر بطائرة خاصة من بالم سبرينغز إلى نيويورك مع المخرج مايكل تود عام 1958، فمنعت كيرك من ركوب الطائرة، وصدق حدسها حيث تحطمت الطائرة وقتل كل من كان على متنها.

واستحضرت آن هذه الحادثة في كتابها المشترك مع زوجها قائلة: "لم أعرف ما الذي أصابني ،لكن كان لديّ شعور غريب سيىء حين عرفت أن كيرك سيسافر بطائرة خاصة إلى نيويورك، فقلت لكيرك فوراً لا ، لا أريدك أن تركب هذه الطائرة يا كيرك،يمكنك أن تطير برحلة تجارية عادية إلى نيويورك، وتلتقي بمن تريد هناك".

وعندما علموا لاحقاً بتحطم الطائرة الخاصة في نيو مكسيكو، ومقتل جميع من كان على متنها، قال كيرك لزوجته آن: "عزيزتي، لقد أنقذت حياتي، سأثق دائماً في حدسك منذ فصاعداً". وظل هكذا بالفعل طوال حياته.

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