شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شاكر عبد اللطيف: مشاركتي في "الاختيار 2" واجب وطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار حلقات مسلسل "الاختيار2" جسد 5 من النجوم، أدوارًا لشخصيات كانوا هم الجانب المظلم في الأحداث بعد أن خانوا الوطن وخانوا الأمانة وشرف المهنة، وبرز الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف في شخصية الضابط الخائن "محمد عويس" والفنان محمد يونس في شخصية الضابط الخائن المنشق "محمد البكاتوشي"، والفنان محمد مبروك وشهرته يوركا الذي جسد شخصية الشيخ الطيب "الخطيب" المخدوع من قبل الجماعة الإرهابية والذي استخدموه باسم الدين، والفنانة عبير الطوخي التي جسدت شخصية سفاحة كرداسة "سامية شنن"، والفنان أمير العجمي الذي جسد شخصية الإرهابي التكفيري سعد عبد التواب الذي شارك في قتل ضابط الأمن الوطني محمد مبروك .. وفي السطور التالية حوارات أجرتها ”الخليج 365” من النجوم الخمسة لنقترب أكثر من كواليس إبداعهم في تقديم تلك الشخصيات:

خونة الاختيار

قال الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف في بداية حديثه لـ"الخليج 365": الممثل يقدم أي دور ويجب أن يتحدي نفسه ويغير من شكل ومضمون أعماله وأنا من قبل قدمت كل الشخصيات المثالية التي بها قدوة للناس ولكن عندما قدمت شخصية الضابط الخائن محمد عويس كنت أرغب في اثبات أن الممثل يقدم كل شيء.

وأضاف: اسم المسلسل هو الاختيار فإما أن تختار الإخلاص للوطن أو الخيانة، وإما أن تختار الطريق الصحيح أو تختار الطريق الخطأ واعتبرت نفسي أقدم رسالة ولدي واجب وطني يجب أن أقدمه في هذا العمل الملحمي.

وأوضح أيضًا: هاني سرحان بذل مجهودًا كبيرًا وأنا كنت أشفق عليه في تجميع كل هذه الأحداث في مسلسل وشخصيتي نموذج للحيادية في تقديم الواقع فهو تقديم لشخصية خائنة داخل جهاز مهم هو جهاز الشرطة وأنا دائمًا عندما يأتيني دور أقوم بواجبي أيضًا كممثل في البحث عن الشخصية يؤكد الصدق في تقديم الأحداث وأنا ركزت علي دوافعه وبواعثه للخيانة وهذه مفاتيحي لتقديم الشخصية وقد تعايشت مع التفاصيل وكونت صورة ذهنية لهذه الشخصية وكيفية تحولها، وعلي مستوي الشكل اقتربت منها في تسريحة الشعر وطريقة اللبس وهكذا.

وتابع: الممثل حينما يبعد ويريد العودة لابد من التدقيق في الاختيار ورجوعي في "الاختيار 2 " أعتبره عودة مرضية لي على المستوى الشخصي والحمد لله منذ ظهوري في أول مشهد وجدت الناس تبحث علي جوجل عن الشخصية وأيضًا التعليقات من الجمهور كانت رائعة جدًا وشعرت أن مجهودي لم يذهب هناء، وتحديدًا علقت الناس علي نظرات العين وعلاقة عويس بمبروك معقدة لأنه يشعر دائمًا أنه أفضل منه ويغير منه والحمد لله قمت بتوصيل كل ذلك من خلال تلك المساحة؟

وواصل: رجال الجيش والشرطة هم النجوم الحقيقيون في هذا العمل ونحن كتيبة فنية نتكاتف لتوصيل ما فعلوه وما يفعلونه حتى الآن فمصر حفظت من خلال تضحيات هؤلاء الأبطال، واعتقد أن جيلي من خلال مسلسل "الاختيار" جاءته الفرصة لتخليد أعمالهم مثلما حدث في الأعمال التي قدمت عن حرب أكتوبر مثلاً التي قدمها العظماء محمود ياسين وحسين فهمي وغيرهم وأشكر شركة سينرجي لأنها تقدم أعمالاً مهمة وتقدم النماذج الإيجابية في الدراما.