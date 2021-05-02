شكرا لقرائتكم خبر عن حرب أهلية .. باسل خياط يخطط لسرقة أموال يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل باسل خياط "يوسف" تنفيذ خططه للانتقام من "مريم" يسرا بعد ما فعلته هي وأروى جودة "فريدة" معه، حيث يتفق مع "حسين" خالد حجاج عبد العظيم شقيق "نور" مايان السيد، على سرقة جميع ما في خزنة "مريم" في منزلها، مقابل مبلغ مادي كبير، كما يخبره أنه سوف يعمله بموعد يكون فيه المنزل خاليًا، لينفذ العملية.



مشهد من المسلسل

وذهبت "مريم" يسرا برفقة ابنتها جميلة عوض "تمارا" جميلة عوض إلى منزل والدة محمود حجازي "زياد"، بعدما فعلته مع "نور" مايان السيد، خلال أحداث الحلقة السابقة.

وضحت "تمارا" جميلة عوض لوالدة "زياد" أن كلامها عن "نور" ليس صحيحًا، وأنها ليست "نصابة" تريد النصب على ابنها "زياد"، محمود حجازى كما تعاتب "مريم" يسرا والدة "زياد" وتعنفها على موقفها من "نور" مايان السيد مؤكدة لها أنها ابنتها مثل "تمارا".



مسلسل حرب اهلية