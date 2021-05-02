شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب.. أحلام الجريتلى "شامية" تودع جمهورها بأداء درامى متميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة الراحلة أحلام الجريتلى فى الحلقة الـ19 من مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، وكان لظهور الجريتلى طلة خاصة بأداء فنى متميز وكأنها تودع جمهورها من خلال آخر أعمالها الدرامية بترك بصمة كبيرة ومميزة من فنانة قديرة قدمت عددا من الأعمال والأدوار المهمة بتاريخها الفنى.





ومن المشاهد المميزة للراحلة أحلام الجريتلى، عندما قرر عساف الغريب أن يعيدها لابنها غفران، واعتذر لها على ما فعله فيها، مبرراً ذلك بأنه كان رداً على ما فعله ابنها فيه بزواجه من زوجته جليلة بعد دخوله السجن، وأخذ ابنه حمزة، وأنها هى من دفعت ثمن تصرفات ابنها من عمرها الذى ضاع وهى محبوسة بعيداً عن أبناءها، وتحكى له عن ذكرياتها مع زوجها والعديد من الأمور القديمة التى كان بها صراعات أيضاً.

ويتصل عساف بغفران ويخبره بأن أمه رجعت، وتدخل شامية السرايا وتتفقد المكان وترى صورة غفران وأبنائها وتسأل الخادمة بارة "هدير عبد الناصر" عن ابن عساف لتصمت ولا ترد عليها، وأخبرت بارة شامية بأن جليلة تركت غفران من أجل عساف، وأن هذا البيت كان مليئا بالفرحة والحب حتى خرج عساف من السجن، وتنتهى الحلقة بوصول غفران إلى السرايا ولقاء والدته.

ويعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.



