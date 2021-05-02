شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن .. مباراة تمثيلية بين محمد فراج ومحمد ممدوح بالحلقة 19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 19 من مسلسل لعبة نيوتن للنجمة منى زكى، مباراة تمثيلية متقنة بين النجمين محمد ممدوح ومحمد فراج في مشهد من أقوى اللقطات الدرامية في الصراع الذى يدور بين النجمين حول زواجهما من هنا -منى زكى- والذى يحسم هذا الجدل هو نية حازم زوجها السابق بعدما طلقها وهى في أمريكا، وهل كان في نيته ردها بعد الطلاق أم لا؟

محمد ممدوح يحاول خنق محمد فراج

وفى مشهد الخناقة بين حازم ومؤنس بالحلقة 19 نجد كيف حاول مؤنس التأثير على حازم ومحاولة إقناعه بأن السيدة الحامل تنتهى عدتها بالولادة، وأن "هنا" منى زكي طليقتك الآن وزوجتى شرعًا، والطلاق والزواج والرجعة لا هزار فيها وكان من المفترض أن تخبرها بأنك ردتها، ولو عاوز ترجعلها هايكون بعقد جديد وده مش متاح ال’ن لأنها زوجتى حاليًا، وكان الأداء التمثيلى للنجمين بمثابة مباراة تمثيلية أمتعت الجمهور خاصة أن الصراع وصل لذروته وبدهاء من مؤنس استطاع امتصاص حازم وأخبره أنه سيبدأ في إجراءات تسجيل ابنه إبراهيم باسم والده الحقيقى بمصر ولكن عندما سأله عن هنا أخبره أنهما زوجين الآن.

محمد ممدوح يحاول قتل محمد فراج

محمد فراج

انهيار محمد ممدوح

النجمة منى زكي

واختتمت الحلقة بمشهد اتصال "مؤنس" محمد فراج بـ"حازم" محمد ممدوح للحديث معه، ولكن حازم رفض ذلك، وأنه يريد أن ينام، ليصر "مؤنس" على لقائه، وأخبره بأنه سيأتى إلى منزله سريعًا، ولن يأخذ منه وقتًا، ووعد "مؤنس" "هنا" منى زكي بأنه سينهى هذا الأمر، وطلبت منه أن يتركه يومين أو ثلاثة حتى يهدأ ليخبرها بأن لا يطيق الانتظار، وذهب بالفعل "مؤنس" إلى "حازم" في منزل، لتنتهى الحلقة في إطار تشويقى لما تحمله الحلقة المقبلة.



محمد ممدوح

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان فى سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضى الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا فى الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل فى مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن فى دراما رمضان.



محمد فراج ومحمد ممدوح

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.