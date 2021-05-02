بدون كمامات.. آلاف يحضرون مهرجانا موسيقيا في ووهان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: حضر آلاف اليوم الأول من مهرجان ستروبيري الموسيقي بمدينة ووهان الصينية، يوم السبت.

وفي ظروف سادها الدفء في اليوم الأول من عطلة عامة تستمر خمسة أيام، رقص المحتفلون وتعالت صيحاتهم فرحاً لدى اعتلاء بعض من الفنانين وأفراد الفرق المفضلين لديهم خشبة المسرح.

وعاد هذا المهرجان إلى ووهان بعد غياب العام الماضي، بسبب القيود التي كانت مفروضة إثر انتشار فيروس كورونا.

وقال ممثل عن منظمي المهرجان لوكالة “رويترز” إنه تم فرض قيود على أعداد الحضور هذا العام، مضيفاً أن نحو 11 ألف شخص حضروا يوم السبت. ووضع بعض المتفرجين كمامات لكن كثيرين لم يستخدموها.

وعاش الناس في ووهان، التي ظهر بها كوفيد-19 لأول مرة نهاية 2019، أكثر من شهرين من القيود الصارمة خلال أول عزل عام في العالم بسبب فيروس كورونا.

ومنذ ذلك الحين، وطبقاً للبيانات الرسمية، أصبحت المدينة خالية تماماً من الفيروس.

في سياق آخر، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، إن بر الصين الرئيسي سجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولاً من 16 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج.

وقالت إن عدد الإصابات الخالية من الأعراض بلغ 16 إصابة دون تغيير عن العدد المسجل قبل يوم. ولا تصنّف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في بر الصين الرئيسي حالياً 90686 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.