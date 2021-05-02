شكرا لقرائتكم خبر عن محمد لطفى ينشر صورة نادرة مع أصدقائه نجوم الفن: "لما كنا صغيرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان محمد لطفي، صورة نادرة له بصحبة عدد من نجوم الفن العظام، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق الفنان محمد لطفي على الصورة قائلا:"لما كنا صغيرين.. ياه الصورة دي فيها ناس كتير أوي".



الفنان محمد لطفى على انستجرام

وظهر في الصورة عدد من الفنانين العظام، منهم من رحل عن دنيانا مثل الفنان علاء ولى الدين، ومنهم من بقى على قيد الحياة مثل شريف منير وأحمد السقا ومحمد هنيدي وهاني رمزي وهالة فاخر وغادة عادل وكريم عبدالعزيز والمخرج مجدي الهواري.



نجوم الفن

وكان محمد لطفى أعلن فى وقت سابق عن مشاركته في فيلم سينمائى جديد عن مصارعة المحرفين، يتم تصويره فى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شارك لطفى وقتها جمهوره عبر حسابه الرسمي على انستجرام، صورة له معلقا :"كل الحب والتحية من الإمارات الحبيبة بصور هنا فيلم عن مصارعة المحترفين مع المخرج المتميز محمد حارب ونخبه من النجوم الشباب".

وكانت آخر أعمال الفنان محمد لطفى فى موسم رمضان الماضى، مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسارة عادل وزكى فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، موسيقى تصويرية هشام خرما كما شارك في مسلسل "شاهد عيان" مع الفنان حسن الرداد.