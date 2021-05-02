شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى وأورلاندو بلوم مع ابنتهما ديزى بنزهة على الدراجات .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن المغنية الأمريكية كاتى بيرى وخطيبها الممثل أورلاندو بلوم يستمتعان بوقتهما بصحبة مولودتهما ديزى، وذلك بعدما اصطحباها الثنائى أثناء نزهة معًا وهما يقودان دراجاتهما في شوارع مدينة سانتا بارابرا في ولاية كاليفورنيا، حيث ظهرت ابنتهما التي تبلغ من العمر ثمانية أشهر على دراجة بلوم وفق موقع الديلى ميل.



كاتى بيرى واورلاندو بلوم

وأضاف تقرير الديلى ميل أن تلك ليست المرة الأولى الذى يحرص فيها الثنائى كاتى بيرى واورلاندو بلوم على الاستمتاع بروح أسرتهما معًا، من خلال ظهورهما من وقت لآخر معاً، كلما سنحت لهما الفرصة بعيداً عن أعمالهما.



اورلاندو بلوم

ويأتي ظهور المغنية كاتى بيرى بصحبة بلوم بعدما خطفت أنظار الجميع قبل أيام، حينما أطلت بإطلالة أشبه بحورية بحر، حيث كشفت عن بعض اللقطات من كواليس حملة إعلانية جديدة، وظهرت بيري فيها بزي حورية البحر في عالم المنتجعات، وظهرت مغنية البوب ​​البالغة من العمر 36 عامًا بملابس صممها جيسوس جيريرو، بما في ذلك الشعر الاشقر الطويل .

وحرصت كاتي بيرى وقتها على اختيار فريق عمل من النجوم، حيث عملت مع المخرج والمصور روني ألوين.

من ناحية أخرى تعد المرة الأولى التى تم التقاط فيها صور للنجمة كاتى بيرى بصحبة مولودتها، فى شهر فبراير الماضى، حيث حرصت قبلها على عدم النزول بها مطلقاً، قبل أن تلتقط عدسات المصورين فى فبراير الماضى كاتي بيري وهى تتجول في شوارع هاواي الأمريكية، وتسحب عربة الأطفال التي تتواجد فيها رضيعتها "ديزي".