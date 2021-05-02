شكرا لقرائتكم خبر عن ضد الكسر الحلقة 19.. طلاق نيللى كريم ومحمد فراج رسمى بعد الخيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل "ضد الكسر"، للنجمة نيللى كريم، بإتمام الطلاق بين سلمى - نيللى كريم، وكريم - محمد فراج، وبالرغم من محاولاته إلا أن سلمى - نيللى كريم، كانت مصرة على موقفها، وحاول كريم إقناع سلمى بأن تمنحه فرصة ثانية دون جدوى.

وتعيش ملك - تارا عماد، مأساة بسبب قضية مصطفى - حمزة العيلى، وتخبر سلمى - نيللى كريم، والدتها بأمر طلاقها من كريم - محمد فراج فتشعر بالصدمة، كما تخبرها بأنها ستعيد ليلى شقيقتها إليها، وفي الأخير يتوفى والد كريم - محمد فراج، وهو يلعب معه الطاولة.

ويتفاجأ إياد زوج لقاء الخميسي - نادين، ومايا - سينيتا خليفة بدخول كريم - محمد فراج عليهما ومواجهتهما بكل ما يعلم من معلومات حول المؤامرات التي يحيكونها ضده، كما واجه نادين - لقاء الخميسي، أيضًا بأمر الرسائل التي كانت ترسلها لسلمى - نيللى كريم، زوجته وحذرهم من الاقتراب منه او من سلمى.

مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسى، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، نور ايهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامى مغاورى وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الاعلامية والعدل جروب.

ويذاع مسلسل ضد الكسر فى تمام الساعة العاشرة مساء على شبكة قنوات CBC ويعاد 3 مرات، الأولى فى الخامسة صباحا، ثم فى العاشرة والنصف صباحا، وبعد ذلك فى الرابعة عصرا