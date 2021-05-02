شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على طارق لطفى زعيم التنظيم الإرهابى فى الحلقة 19 من القاهرة كابول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوالى الأحداث فى مسلسل "القاهرة كابول" في الحلقة التاسعة عشرة، ويتم القبض على الشيخ رمزى "طارق لطفى" فى نهاية الحلقة من إحدى الدول الأجنبية وكانت قد بدأت الحلقة بلقاء بين حسن "نبيل الحلفاوى" وأحد أصدقائه على المقهى وينصحه حسن "أى حاجة تخليك أروق وأحسن اعملها.. لو أنت حلو ورايق الجواز هيبقى حلو.. إيه فايدة إنك تاخد أكبر جايزة وأنت عارف إنك كذاب، وتخبر ريم "شيرين" أبنائها أحمد وسهى، بخبر زواجها من حسن "نبيل الحلفاوى"، ويخبر حسن بنته منال "حنان مطاوع"، أنه قرر أن يتزوج من ريم، ويخبرها أن الزواج سوف يكون "على الضيق"، وتخبره منال أنها سوف تقرأ "الفاتحة" للزواج من أحمد.

كما يواجه الإعلامى طارق كساب "فتحى عبد الوهاب" مشكلة مع طليقته نجوى بعد أخذه ابنه منها بعد زواجها من رجل آخر، وخروجها فى أحد البرنامج للتشهير به وبسمعته، فتثير غضب طارق ويهددها بتشهير سمعتها أو فبركة صور مشينة لها، إذا لم تخرج على نفس البرنامج وتعتذر عما قالت فى حقه.

ويتزوج حسن وريم، ويقرأ الجميع فى الحفل فاتحة زواج أحمد ومنال، ويتعرف المهندس على مع نظرات الإعجاب على سارة بنت ريم "شيرين".

مسلسل "القاهرة كابول" تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.