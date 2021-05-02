شكرا لقرائتكم خبر عن اللى مالوش كبير .. هل ستخرج ياسمين عبد العزيز من السجن بعد النطق بالحكم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجمهور عرض الحلقة 20، من مسلسل "اللى مالوش كبير" للنجمة ياسمين عبد العزيز بعد تورطها فى قضية مخدرات، وصدور حكم ضدها بالسجن 7 سنوات، فهل ستحرج غزل من هذه الورطة فى الحلقات المقبلة أم ستظل مسجونة، بعد القبض عليها وفي حقيبتها كيس هيروين، وفشل سيف الخديوي في الوصول إلى المحكمة قبل نطق الحكم لتقديم دليل براءتها.



اللى مالوش كبير



ياسمين عبد العزيز



الحلقة 19 من اللى مالوش كبير

مسلسل "اللى مالوش كبير" يُعرض يوميًا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحًا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحًا و6 مساء.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.