شكرا لقرائتكم خبر عن حرب أهلية الحلقة 19.. يسرا تصالح مايان السيد ووالدة محمود حجازى تعتذر لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 19 من مسلسل "حرب أهلية" مصالحة "مريم" يسرا، لـ"نور" مايان السيد، واستمرار خطة "يوسف" باسل خياط ضد "فريدة" أروى جودة، وواجهت "نور" "مريم" يسرا وأخبرتها أنها فضلت ابنتها عليها وهذا أمر طبيعي وشكرتها على كل ما فعلته من أجلها.

واتضح أن لـيوسف - باسل خياط مرشد نفسي يذهب له ويحكي له عن حالته النفسية ولكن على أنها حالة شخص آخر من مرضاه، وذهبت "مريم" يسرا إلى والدة "زياد" محمود حجازى وعاتبتها بسبب ما قالته وفعلته مع نور - مايان السيد.

باسل خياط



مايان السيد وتوالت الأحداث واعترفت "تمارا" جميلة عوض، بارتكابها خطأ كبير بما قالته عن "نور" مايان السيد، وأنها فعلت هذا بسبب الغيرة، وأبدت والدة "زياد" استعدادها للذهاب إلى "نور" مايان السيد والاعتذار لها. ووصلت "نادين" سينيتا خليفة إلى "حسين" شقيق "نور" وطلبته إلى منزلها وهناك التقى بـ"يوسف" باسل خياط وطلب منه أن يسرق له كل ما في خزنة "مريم" يسرا، وذهبت الأخيرة إلى "نور" مايان السيد، واعتذرت لها وأخبرتها أنها ذهبت إلى والدة "زياد" محمود حجازى وتريد أن تعتذر لها. وحاولت "فريدة" أروى جودة معرفة ما يخطط له "يوسف" باسل خياط وأخبرها أنه سيقول لوالدها أنها من صورت الفيديوهات. مسلسل "حرب أهلية" بطولة: يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروة الأزلي، برلنتي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBCدراما



مشهد من المسلسل



يسرا ومايان السيد ومحمود حجازى



جميلة عوض



ممسلسل حرب اهلية



يسرا ومايان السيد