رانيا محمود ياسين: "المهنة مش النجم ولا النجمكة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

عقبت الفنانة رانيا محمود ياسين على لقب "النجم" أو "النجمة"، موضحة أن العمل الفني ينجح بالإنتاج والتأليف والعاملين خلف الكاميرات وليس بالممثل بمفرده.

ونشرت رانيا صورة لوالدها الفنان الراحل محمود ياسين، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيبسوك"، وعلقت "أبويا كان أهم نجم في جيله لكن علمني أن المهنة مش النجم ولا النجمكة، فهمني أن المهنة دي منظومة كاملة إنتاج مؤلف ومخرج وممثلين وعاملين خلف الكاميرا كل الناس دي بتقوم مسلسل أو فيلم ومافيش حد بيمثل لوحده ولا نجاح بيتنسب بس للنجم ولا النجمة".

وأضافت: "العمل الفني منظومة متكاملة لناس تعبت وشقيت علشان العمل يعجب الناس هو ده اللي أنا أتعلمته، لكن للأسف في بعض الناس فاهمة غير كده فاهمين إنها مهنة النجمكة على رأيك يا أبويا رحمة الله عليك".

جدير بالذكر أن الفنان الكبير محمود ياسين، رحل عن عالمنا يوم 14 أكتوبر 2020، ودُفن في مقابر أسرته بالفيوم، واستقبلت أسرته العزاء فيه بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير.