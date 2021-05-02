شهيرة توجه رسالة لدلال عبدالعزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة شهيرة رسالة للفنانة دلال عبدالعزيز بعد إصابتها مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت شهيرة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك": "يا رب يا حبيبتي يتم فضله عليكي ويشفيكي ويعافيكي ويرفع كل سوء بحق هذه الأيام المباركة يا رب".

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، مرور حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بأزمة صحية ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر".

وأضاف: "للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبدالعزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".