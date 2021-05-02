عمرو سلامة يروي تجربته مع لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث المخرج عمرو سلامة عن تجربته خلال تلقيه لقاح فيروس كورونا.

وكتب سلامة منشورًا، عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "بعد التطعيم بعقار استرازينيكا بخمس أيام: حرارة، رعشة، صداع، إرهاق عام، كل ده بشكل شديد جدا لحوالي 3 أيام، بعدها بقيت كويس باستثناء شوية دوخة وإرهاق وضيق تنفس بس بشكل أبسط. كل ده علامات إيجابية بتقول إن الجسم مناعته بتحارب وبتتعلم تقاوم الفيروس الحمد لله".

وأضاف: "في المجمل لو ده ثمن إن الواحد يكون في أمان بشكل كبير وإنه يساعد في القضاء على الكابوس بشكل أسرع فأنا شايف إنه ثمن مش غالي خالص. مع العلم إن كل اللي اعرفهم وإتطعموا يا إما جالهم أعراض مشابهة أو أعراض أقل وفي ماجلهمش أعراض خالص خصوصا كبار السن".

وتابع: " برشح لكل الناس تدخل على موقع وزارة الصحة وتسجل، أنا عملت كده واستنيت دوري لحد ما جه، دون واسطة أو تسريع، إخترت بس مكان تطعيم عليه ضغط أقل، والموضوع ماخدش أكثر من ساعة مستني دوري وأول ما دخلت ربع ساعة ومشيت، تحية لكل الدكاترة والأطقم الطبية اللي على الجبهة في الحرب اللعينة دي".

يذكر أن عمرو سلامة عُرض له مؤخرا عبر منصة Netflix مسلسل "ما وراء الطبيعة" عن سلسلة روايات الكاتب أحمد خالد توفيق، وشارك في بطولته أحمد أمين، رزان جمّال، آية سماحة، رشدي الشامي، سماء إبراهيم وريم عبد القادر.