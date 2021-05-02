وفاة والدة زوج صفاء جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة صفاء جلال وفاة والدة زوجها صباح اليوم الأحد.

ونشرت صورتين لوالدة زوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "البقاء لله توفت إلى رحمة الله تعالى حماتي الغالية نعمة، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، ادعولها".

وعلقت الفنانة رانيا فريد شوقي: "البقاء لله، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، ربنا يصبركم".

يُذكر أن صفاء جلال شاركت مؤخرا في مسلسل "وادي الجن"، المسلسل بطولة صالح عبدالنبي، كريم الدسوقي، أحمد عبدالحي، إنجي أباظة، حمزة العيلي، هبة عبدالغني، أسما سليمان، هند رضا، علا رامي، بشرى.