فن ومشاهير

انتهاء تصوير فيلم "ماما حامل"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت بهيرة فودة:

أعلن الفنان حمدي الميرغني عن انتهاء تصوير فيلم "ماما حامل"، أمس السبت.

ونشر "الميرغني" صورًا من كواليس العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "فركش تصوير فيلم ماما حامل".

تدور أحداث الفيلم حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف.

فيلم "ماما حامل" بطولة النجوم: ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، محمد ثروت، نانسي صلاح، وهدى المفتي، وسامي مغاوري وغيرهم، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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