محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت بهيرة فودة:

أعلن الفنان حمدي الميرغني عن انتهاء تصوير فيلم "ماما حامل"، أمس السبت.

ونشر "الميرغني" صورًا من كواليس العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "فركش تصوير فيلم ماما حامل".

تدور أحداث الفيلم حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف.

فيلم "ماما حامل" بطولة النجوم: ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، محمد ثروت، نانسي صلاح، وهدى المفتي، وسامي مغاوري وغيرهم، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.