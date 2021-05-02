بالفيديو: نهاية مأساوية لمصارع “سومو” أثناء مشاركته في نزال

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 42 دقيقة

توفي المصارع ميتسوكي أمانو، 28 عاماً، بشكل مفاجئ على أرضية الحلبة، أثناء مشاركته في نزال لمصارعة “سومو” في اليابان، وسط ذهول الجمهور والمصارعين المشاركين في النزال.

في البداية توقع الخصم والحكم أن المصارع، يقوم بإحدى خدع المصارعة الاستعراضية، ولكن فترة بقائه دون حراك طالت وفشلت محاولات إسعافه.

وأثارت وفاة المصارع الياباني موجة من الغضب بسبب عدم تدخل الأطباء بالسرعة اللازمة لحظة سقوطه وبقائه دون حراك لفترة من الزمن.

من جانبها قالت رابطة “سومو” أن المصارع لم يتوف داخل الحلبة، وإنما فارق الحياة بعد فترة من الزمن نتيجة فشل تنفسي حاد.

وقال المتحدث باسم الرابطة للصحفيين “فيما يتعلق بنظام الرعاية الطبية الطارئة للمصارعين، سنتخذ قرارا رسميا ونعلن عنه فيما بعد”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.