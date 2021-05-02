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بالصورة: الأمير وليام وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد الأميرة شارلوت … نسخة عن والدها

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

الأميرة شارلوت

نشر دوق ودوقة كامبريدج، الأمير وليام وكيت ميدلتون، صورة لابنتهما، الأميرة شارلوت، احتفالا بعيد ميلادها السادس.

وقامت المصورة المحترفة، كيت ميدلتون، بالتقاط صورة ابنتها الوحيدة تحضيرا للاحتفال بمناسبة عيد ميلادها الموافق يوم الأحد 2 مايو/أيار.

وظهرت الأميرة شارلوت في الصورة الجديدة وهي ترتدي فستانا صيفيا مزين بالزهور الوردية.

ولاحظ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الشبه القوي بين الأميرة الصغيرة ووالدها الأمير وليام، وكتب أحد المستخدمين: “الأميرة شارلوت هي ابنة أبيها”.

وأشار مستخدمون آخرون إلى أن هناك تشابه بين الأميرة شارلوت وجدتها الأميرة ديانا. وعلق أحدهم: “الأميرة شارلوت صورة طبق الأصل عن أبيها هذا يعني أنها تشبه ديانا أيضا”.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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