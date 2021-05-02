بالفيديو – شجاعة عبد الفتاح الجريني تنقذ الشرنوبي في “خمس نجوم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: وقع المطرب عبد الفتاح الجريني، ضحية لحلقة الأمس من برنامج المقالب «خمس نجوم»، أول تجربة للفنانين كريم فهمي ومصطفى قمر وغادة عادل ونور ومحمد الشرنوبي، مع عالم برامج المقالب، المذاع حلقاته عبر قناة mbc مصر.

وخلال الحلقة، حاول صناع البرنامج وعلى رأسهم الفنان محمد الشرنوبي، خداع عبد الفتاح الجريني، وإيهامه بأن الشرنوبي تسبب في مقتل قائد سيارة خلال سباق سيارات وفقا لأحداث الحلقة.

وبمجرد مقتل هذا السائق، يدخل شقيقه في مشاجرة عنيفة مع محمد الشرنوبي ويحاول الاعتداء عليه بعصا جولف كانت معه، في محاولة منه للثأر من قاتل أخيه، كما يحاول صناع المقلب إيهام عبد الفتاح الجريني.

لكن المفاجأة كانت أن المطرب المغربي أظهر شجاعة كبيرة خلال هذا المقلب، وأنقذ محمد الشرنوبي، ودافع عنه أمام ضربات شقيق السائق، وليس هذا فقط بل أسقطه أرضاً وثبته على الأرض، مطالبا إياه بأن يهدأ حتى يحسنوا التصرف في هذا الموقف العصيب.

وبعد ذلك اكتشف الجريني، أنه وقع ضحية لهذا المقلب، بعدما اعترف له صناع العمل، بأن كل ما حدث لم يكن حقيقياً والسائق بخير ولم يصبه أي شيء، وهو ما جعل عبد الفتاح الجريني يعاتب محمد الشرنوبي، قبل أن يتقبل الأمر.

برنامج “خمس نجوم”، أوقع الكثير من المشاهير ضحايا لحلقاته، التي انطلقت مع انطلاق شهر رمضان الكريم، وكان من بين هؤلاء المشاهير المطربة اللبنانية هيفاء وهبي والمطرب التونسي صابر الرباعي والفنانون أحمد فهمي وبيومي فؤاد وآخرون بالإضافة إلى عدد من لاعبي كرة القدم.