لجأ لطبيب نفسي.. عبدالمنعم عمايري: “بعض الفنانين يحتاجون إلى إعادة صياغة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: لم يتمكن الفنان السوري عبدالمنعم عمايري أن يمنع نفسه من البكاء، عندما تذكر صعوبة مشهد زيارة زوجته له بعد وضعه في مصحة نفسية في مسلسل “قيد مجهول”، موضحاً أنه بمجرد أن يتذكر هذا المشهد يبكي لا شعورياً. وأضاف، في تصريحات تلفزيونية، أنه حدث تماثل بينه وبين الشخصية وتعاطف معها كثيراً، مشيراً إلى أنه بسبب هذا المشهد، أصيب بحالة نفسية اضطرته للذهاب إلى طبيب نفسي.

وعن سبب قبوله المشاركة في مسلسل “على صفيح ساخن”، أكد أنه وافق على دور “أبو كارمو” تاجر المخدات ورجل العصابات، لأنه كان يريد أن يقتل شخصية سمير المقهور في مسلسل “قيد مجهول”، مؤكداً أنه فنان يكره النمطية. وأشار إلى أنه لديه إحساس بأن الأكثرية من زملائه الفنانين بحاجة إلى إعادة صياغة أدواتهم صوتياً وجسدياً وشعورياً.

وكان الفنان السوري عبدالمنعم عمايري قد خرج عن صمته في وقت سابق، للرد على الأنباء التي تحدثت مؤخراً عن ارتباطه، باعتبار ذلك أمراً متكرراً، عندما يقوم بالتصوير بجانب أي فنانة، وفق قوله.

وكتب عمايري منشوراً في “فيسبوك” نفى فيه تلك الأنباء، معتبراً أن “كل فتاة يلتقط صورةً معها لا يعني أنه تزوجها أو ارتبط بها”، مشدداً على أنه عندما يرتبط أو يتزوج سيُعلن ذلك.

يأتي حديث عمايري بعد أن انتشرت صور تجمعه بالفنانة اللبنانية جوانا كركي، ودار حديث حول خطبتهما.