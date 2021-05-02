أول تعليق من فايز المالكي على مشهد الرقص المثير للجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بعد جدل كبير بسبب مشهد راقص في شهر رمضان، حرص الفنان فايز المالكي، على الرد على الانتقادات، التي لاحقته مؤخرا، والتعليقات الجارحة الاي وجهت له ولزميلته الفنانة السعودية أسيل عمران.

وقال النجم الخليجي: “المشهد جاء في إطار يخدم العمل الدرامي، وهو مشهد لطيف وعادي رجل يرقص مع زوجته، ولكن إرضاء الناس غاية لا تدرك”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع تعليق فايز وانقسمت التعليقات بين من هاجمه واعتبر كلامه “وقح” وجريء ومن سانده ورأى المشهد بالفعل لا يحمل اي ايحاءات ولا يستحق الضجة التي حصلت بسببه.

وجاء رد المالكي بعدما ظهر في مشهد يرقص مع عمران، خلال مشاركتهما في مسلسل “ممنوع التجول”، الذي يعرض حالياً ويتعرض للكثير من التعليقات الساخرة والانتقادات القاسية بسبب بعض الهفوات في السيناريو والاخراج .