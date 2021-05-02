يوسف الشريف متهم باستنساخ “كوفيد 25” من هذا الفيلم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: واجه الفنان المصري يوسف الشريف اتهامات بتقليد مسلسله “كوفيد 25″، الذي ينافس به في دراما رمضان 2021، فكرة فيلم الخيال العلمي الأميركي “Bird Box” للفنانة الأميركية ساندرا بولوك، واستنساخ بعض مشاهده من فيلم الخيال العلمي الأميركي “World War Z” للفنان الأميركي براد بيت.

وتصدر يوسف الشريف ومسلسله “كوفيد 25” قائمة الأكثر تداولاً على “تويتر”، بعد عرض الحلقة الرابعة من المسلسل المكون من 15 حلقة. وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المسلسل، فمنهم من انتقده بسبب تشابهه مع فيلم “Bird Box”، الذي عرض عام 2018، فيما أشاد آخرون بالمسلسل الذي يقدم فكرة جديدة على الدراما العربية.

واستند منتقدو المسلسل إلى التشابه الكبير بين الفكرة الرئيسية للمسلسل مع الفيلم الأجنبي، والتي تمثلت في انتقال فيروس مجهول عن طريق العين يصيب المريض بحالة من الصرع والجنون، تؤدي في النهاية إلى انتحار المصاب.

ومن ضمن المتابعين الذين اكتشفوا وجود تشابه بين المسلسل والفيلم، الإعلامية السعودية ديانا الخميس، التي قالت: “(كوفيد 25) ما في مشكلة إنتاج مسلسل من نسخة أجنبية، بالعكس حلو بس عالاقل بلاش يكون قص ولصق من مجموعة أفلام بشكل واضح: “The Happening” ،”Radius” ، “World War Z”، “The Silence”، “Bird box”.. والتنفيذ مش صحيح، وغير متقن واختيار بطل لا يملك أي حركات تعبيرية، ياريت نبطل نمجد الأشخاص لمجرد أننا نحبهم”.

وأضاف أحد المتابعين: “ساندرا بولوك من سنتين عملت فيلم اسمه bird box، والفيلم عمل ضجة كبيرة وقتها.. لو ملحقتش تشوفه عندك فرصة عظيمة في رمضان هتلاقيه بيتعرض باسم (كوفيد 25).. وفيه نفس الفيروس، وبيتنقل بنفس الطريقة.. بنظرة العين الاختلاف كله في الأعراض”.

فيما دافع آخرون عن المسلسل، مؤكدين أنه ليس مسروقاً من أي فيلم، وعن وجه الشبه قال أحدهم: “هل (كوفيد 25) مسروق من Bird Box؟.. الإجابة لا.. إيه وجه التشابه بقى بين Bird Box وكوفيد 25؟ العين؟ احنا كده كأننا بنقول إن النادي الأهلي سارق لون التيشيرت بتاعه من الطماطم”.

مسلسل “كوفيد 25” بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.