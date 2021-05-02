تطورات الحالة الصحية لسمير غانم وأسرته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: وصف مصدر مقرب من الفنان المصري القدير سمير غانم؛،صاحب الـ 84 عاماً، حالته الصحية بـ”الحرجة”، وذلك بعد مرور يوم على انتقاله للمستشفى جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجد، هو وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، مرجعاً ذلك إلى عاملي تقدم العمر والأمراض الأخرى التي يعاني منها “غانم”.

وقال المصدر، إنه تم وضع “غانم” على أجهزة التنفس الصناعي فور وصوله إلى المستشفى لتدهور حالته سريعاً بسبب نقص الأكسجين في الدم، طالباً من جمهوره ومحبيه الدعاء له في ظل تلك الأيام المباركة بمقدار صعوبة حالته الصحية ووضعه الحرج.

ولفت المصدر إلى أن دلال عبدالعزيز هي أولى المصابين بالفيروس والتي نقلته إلى ابنتها دنيا، ومن ثم زوجها سمير غانم، لذا انتقل كل منهما إلى مستشفى غير الأخرى، واصفاً حالة دلال بالمستقرة إلى حد ما، كما أنها تتلقى بروتوكول العلاج الخاص بحالتها، وتخضع للتنفس الصناعي أيضًا لأنها تعانى من ضيق في التنفس.

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم، قد أصيبت هي ووالدتها دلال عبدالعزيز، بفيروس كورونا خلال تصوير مسلسل “عالم موازي”، كما أصيب عدد من المشاركين في المسلسل، منتصف شهر أبريل الماضي، ما تسبب في خروج العمل من السباق الدرامي لشهر رمضان الجاري، إذ كان من المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، باعتباره مكون من 15 حلقة فقط.