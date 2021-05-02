بعد انفصالها عن خطيبها.. جنيفر لوبيز تمضي وقتها مع خطيبها الأسبق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: شوهد الممثل بن أفليك (48 عاماً) يتردد مرّات عدة إلى منزل النجمة جنيفر لوبيز (51 عاماً) في لوس أنجلس بعد انفصالها عن خطيبها أليكس رودريغيز.

وأفاد موقع “تي إم زي” الأميركي أنّ الممثل والذي كان على علاقة بالنجمة بين عامي 2002 و 2003 شوهد متوجهاً إلى منزلها في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن المصادر تدعي أنهم ليسا سوى أصدقاء.

وأعلنت لوبيز في وقت سابق من هذا الشهر انفصالها عن خطيبها أليكس بعد علاقة دامت 4 أعوام، موضحةً في بيان إنهما “أفضل كأصدقاء” وسط مزاعم تفيد بأنه خانها.

ويزعم المصدر أن لوبيز وأفليك أمضيا وقتهما معاً ثلاث مرات في الأيام الأخيرة كما شوهد الممثل وهو يخرج من سيارة النجمة رباعية الدفع التي كانت تنقله من مكان ركن سياته إلى منزل لوبيز المجاور.

وعادت لوبيز إلى لوس أنجلس منذ انتهاء تصوير فيلمها الجديد Shotgun Wedding في جمهورية الدومينيكان.