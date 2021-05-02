مسلسل "الاختيار 2" يوثق جريمة تنظيم الإخوان بشأن اغتيال النائب العام المصري السابق

محمد الفلاح - الأحد 2 مايو 2021

بمشاهد قصيرة، صادمة وحقيقية، استطاع المسلسل المصري "الاختيار 2" توثيق جريمة تنظيم الإخوان بشأن اغتيال النائب العام المصري السابق.



وفي 36 ثانية فقط، عرض المسلسل المصري تفاصيل استهداف العناصر الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، لموكب المستشار الراحل هشام بركات، النائب العام السابق بمصر، بسيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد قبل 6 سنوات، وتحديدا في نهار شهر رمضان المبارك.

وخلال هذه الثواني القليلة، عرضت الحلقة الـ19 من المسلسل الذي تذيعه القنوات المصرية خلال شهر رمضان الكريم، لقطات حية لمشهد الاغتيال المفجع، إلى جانب سرد من وسائل إعلام مختلفة حول وقائع الحادث.

وذكر تقرير تلفزيوني، صاحب تلك المشاهد، وتم بثه خلال المسلسل، أنه في "عشية الذكرى الثانية لتظاهرات الثالث من يوليو/تموز 2015 استيقظت القاهرة على دوي انفجار شديد أودى بحياة النائب العام المصري هشام بركات وخلف دمارا غير مألوف على الساحة المصرية".

وأضاف التقرير: "بمكان قريب من سور الكلية الحربية في حي النزهة بمصر الجديدة تحرك موكب النائب العام من منزله قبل أن تنفجر سيارة مفخخة قالت النيابة العامة لاحقا إنها فجرت عن بعد محدثة دمارا كاملا بسيارة بركات وسيارات موكبه فضلا عن الإضرار بالعديد من سيارات مصطفة على جنبات الطريق.

ورغم أن الحلقة "19" حملت أحداثا ساخنة، مع بدايتها، من بينها العملية الأمنية التي استهدفت الإرهابي همام عطية، وهو زعيم تنظيم "أجناد مصر" الإرهابي، غير أن حادث اغتيال النائب العام بقي هو الأبرز خلال الحلقة.

وعرض المسلسل في حلقته السبت، لقطات حقيقية عن الأسلحة التي تم ضبطها في منزل الإرهابي همام عطية إلى جانب سرد للعمليات الإرهابية التي قام بها.