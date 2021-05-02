شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى رحيل الفنان محمد رشدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد، ذكرى وفاة المطرب الراحل محمد رشدى، والذى رحل عن عالمنا في 2 مايو عام 2005، وهو أحد أشهر المطربين فى الأغنية الشعبية، وقدم عدة أغانى ناجحة مع الملحن الراحل "بليغ حمدى" مثل "عدوية، طاير ياهوا".

وقدم محمد رشدى عدة أغانى دينية ووطنية فى انتصارات حرب أكتوبر، وسجل آخر ألبوم له بعنوان "دامت لمين"، وفى حوار له مع الإعلامية فريدة الزمر.

وكان نجله طارق محمد رشدى قد صرح من قبل بأن العندليب سبق والده فى الشهرة والنجاح، حيث تعطلت مسيرة الفنان محمد رشدى؛ بسبب ظروف عائلية، حيث تعرّض لمشكلات فى الزواج والطلاق فى بداية حياته، مؤكدا أن شهرته بدأت مع أغنية قولوا لمأذون البلد، وبعدها عندما اختاره الإذاعى الكبير محمد حسن الشجاعى لغناء ملحمة أدهم الشرقاوى، وحقق رشدى من خلالها نجاحا كبيرا، وكانت سببا فى أن جاء الشاعر عبد الرحمن الأبنودى من قنا؛ ليبحث عنه.

وأشار طارق محمد رشدى إلى أن والده أصيب فى هذا الوقت بحادث كاد يودى بحياته، ونجا خلاله من الموت بأعجوبة.