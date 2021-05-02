شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مدحت صالح يقدم سهرة رمضانية في الأوبرا على مسرح النافورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم اليوم النجم مدحت صالح سهرة رمضانية بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقى الشهير عمرو سليم وفرقته فى التاسعة والنصف مساء على مسرح النافورة حيث يتغنى بنخبة مختارة من أعماله الخاصة التى حققت قاعدة جماهيرية واسعة منها بحلم على قدى، المليونيرات، كوكب تانى، قلب واحد إلى جانب مختارات من المؤلفات التراثية التى اشتهر بأدائها .

وفى رسالة لجمهوره طلب صالح منهم الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا معربًا عن سعادته بلقاءهم فى الأوبرا خلال شهر رمضان المعظم واكد اعتزازه بالمشاركة فى فعاليات دار الأوبرا المصرية المختلفة والمتنوعة ووصفها بحصن الفنون الجادة فى مصر.

من ناحية أخرى يغنى النجم مدحت صالح تتر مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز، الذى يعرض حصريًا على قناة dmc، والعمل دراما وطنية من ملفات المخابرات العامة المصرية، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

ويجسد أحمد عز، خلال أحداث المسلسل، شخصية سيف العربي، والذى يعمل مع جهاز المخابرات العامة المصرية، وينجح في فضح عدد من المؤامرات الخارجية التي تُحاك ضد الوطن، بعد أن يتم تدريبه على يد المخابرات المصرية.

من ناحية أخرى انتهى مدحت صالح، من تسجيل أغانى ألبومه الجديد بالكامل، والذى يتضمن أغانى "قربلى"، من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شف، و"شوف يا معلم" من كلمات محمد مصطفى، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شقيق، و"أحلى الناس" من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق، و"بالمختصر المفيد"، من كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع محمد شفيق.