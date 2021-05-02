خاص| بعد نقله للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية للمخرج ياسر سامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

نقل المخرج ياسر سامي إلى المستشفى أول أمس، إثر معاناته من حالة تسمم حادة، وكشف الشاعر أحمد المالكي تفاصيل حالته الصحية.

الشاعر أحمد المالكي، زوج ماهي شقيقة المخرج ياسر سامي، في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، قال: "الحمد لله المخرج ياسر سامي حاليا بخير، وغادر المستشفى عائدا إلى المنزل".

واضاف: "ياسر دخل المستشفى وهو تعبان جدا، إثر معاناته من حالة تسمم شديدة، وتم إجراء غسيل للمعدة، وبعد تحسن حالته الصحية، عاد إلى المنزل".

ماهي سامي شقيقة المخرج ياسر سامي، كانت قد كشفت عبر صفحتها في موقع فيسبوك عن تفاصيل أزمته الصحية، وكتبت: "عشت يومين من الرعب كنت حاسة فيهم إني بفقد عقلي هو أنا إمتى، هو في إيه. هو اللي بيصرخ من الألم ويتشاهد ده إنت تاني؟ هو الإسعاف والناس اللي بتجري حواليا دي بتجري عشان تلحقك إنت بردو!؟.

واستطردت "نفس التوقيت نفس الرعب نفس الأحداث مع اختلاف السبب، ادعوا لحبيبي ربنا يعافيه ويعدي الأيام دي علي خير".

وأضافت "ياسر جاله تسمم حاد ادعوله".

وانهالت عليها التعليقات التي تمنت له الشفاء من الجمهور والزملاء في الوسط الفني.

المخرج ياسر سامي مر بأزمة صحية العام الماضي استدعت حجزه بأحد المستشفيات بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد.