أيتن عامر تعترض على تشبيهها بأحمد عيد وأحمد حلمي.. وهكذا رد الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة أيتن عامر، في تحدي "من تشبه من المشاهير؟"، وأعربت عن حزنها من النتيجة، حيث ظهرت مشابهة للنجمين أحمد عيد وأحمد حلمي.

وعلّقت أيتن على صورة تُظهر نتيجة التحدي نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، قائلةً: "يعني الناس كلها عملت الاختبار يطلعوا شبه أيتن عامر، أعمله أنا أطلع شبه أحمد حلمي وأحمد عيد.. ليه طيب.. والمصحف ما أنا رادد بجد".

وعلّق الفنان أحمد حلمي على صورة "أيتن" قائلا: "ارضي بقضاء الله".

وأيضا علّق الفنان سليمان عيد قائلا: "كويس إنك مطلعتيش شبه سليمان عيد".

وتشارك الفنانة أيتن عامر في موسم رمضان الحالي من خلال مسلسلي "وكل ما نفترق" مع ريهام حجاج، و"كوفيد 25" مع يوسف الشريف.