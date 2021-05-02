لعبة كورونا.. ابتكرتها عائلة ألمانية لكسر ملل الحجر تلقى رواجاً كبيراً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

يمثل وباء كورونا أزمة حقيقية لكافة سكان العالم ، الذين فرض عليهم البقاء في المنزل والخضوع للحجر للإلزامي تنفيذا للإجراءت التي تم اتخاذها في معظم دول العالم .

لكن عائلة ألمانية في مدينة فيسبادن غربي البلاد، ابتكرت لعبة أطلقت عليها “كورونا”، للحد من الملل في الفترات الطويلة داخل المنازل.

واللعبة اللوحية التي تشبه ألعابا مثل “بنك الحظ”، وهي لعبة لوحية شهيرة في مصر، مصممة لـ4 لاعبين، وابتكرتها لارا “14 عاما” وسارة “20 عاما” من عائلة شفيدرلاب في فيسبادن، وفق صحيفة بيلد الألمانية.

ويقول الأب بنديكت “58 عاما”: “كانت لارا وسارة محبطتين من القيود المرتبطة بإجراءات محاصرة فيروس كورونا”.

وتقوم اللعبة على فكرة شراء الاحتياجات الرئيسية للجيران، فالهدف هو شراء احتياجات مثل الطعام وورق التواليت للجيران غير القادرين على الذهاب للسوبر ماركت.

ومع رمي حجر النرد، يتحرك الأفراد بين مراحل معينة، لكن يمكن أن يواجه اللاعب عقابا يعيده خطوات للوراء. وفي النهاية، من يوصل الاحتياجات للجيران “افتراضيا” أولا يفوز.

وفي البداية كان هناك حماس كبير بين أصدقاء العائلة، وعثروا على مصمم جرافيك لتصميم أوراق اللعب واللوحة الورقية الرئيسية.

ووفق صحيفة “بيلد”، فإن العائلة استثمرت 20 ألف يورو وأنتجت اللعبة بشكل احترافي، وكان الإصدار الأول مكونا من 2000 قطعة، وصدر الإصدار الثاني في فبراير/ شباط الماضي.

ويتزايد الطلب على اللعبة حاليا، وتطلب متاجر بيع الألعاب كميات كبيرة من اللعبة الجديدة، وتباع في الوقت الحالي في 100 متجر في عموم ألمانيا، ويبلغ سعرها 38 يورو يذهب 10% منها للأعمال الخيرية.