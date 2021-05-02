شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات خرجت من بلاتوهات التصوير فى الساعات الماضية بالتزامن مع عرضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن صناع عدد من المسلسلات المشاركة في الموسم الرمضانى الانتهاء من تصوير أعمالهم، بالتزامن مع عرضها في الشهر الكريم، وهى مسلسلات "موسى" للنجم محمد رمضان، و"ضل راجل" للنجم ياسر جلال، و"كوفيد 25" للنجم يوسف الشريف.

وكان قد انتهى النجم ياسر جلال من تصوير مسلسله "ضل راجل" فجر الأحد الماضى، وجمعت المشاهد الأخيرة بينه وبين نور اللبنانية ورنا رئيس وباقى فريق العمل، ويواصل مخرج العمل مونتاج حلقات المسلسل تزامنًا مع عرض العمل على قناة الحياة لتسليمها أولا بأول للجهة المنتجة وهى شركة سينرجى.



ضل راجل

مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 12 منتصف الليل، بطولة كل من: ياسر جلال، ونرمين الفقى، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

كما أعلن المخرج محمد سلامة، أمس الانتهاء من تصوير مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، ونشر صورة له مع رمضان عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، داخل قطار من كواليس التصوير، مصحوبة بتعليق: "فركش مسلسل موسى".

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

ونشرت الكاتبة والسيناريست إنجى علاء، صور من آخر يوم تصوير لمسلسل "كوفيد 25"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بصحبة يوسف الشريف وآيتن عامر وديانا هشام، لتعلن انتهاء التصوير، قائلة: "فركش تصوير كوفيد 25".

ويعرض مسلسل "كوفيد 25" على قناة ON الساعة 12:30 صباحا ويعاد الساعة 7 صباحا و11:30 صباحا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 2 مساء ويعاد الساعة 9:30 صباحا و6:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 6:30 مساء ويعاد 5:30 صباحا و10 صباحا.

مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجى.