شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة The Lord of the Rings تحطم الأرقام القياسية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 2 مايو 2021 أنفقت شركة "أمازون ستديو" التابعة لشركة أمازون حوالي 650 مليون دولار نيوزيلندي بما يعادل 465 مليون دولار أمريكي، على الموسم الأول فقط من المسلسل الخيالي Lord of the Rings.

وتعد هذه الإنفاقات أكثر بكثير من التقديرات السابقة التي حطمت الأرقام القياسية، ومن المقرر أن يكون أكبر مسلسل تلفزيوني على الإطلاق من حيث حجم الإنفاقات. وأشارت التقديرات السابقة إلى أن المسلسل الذي بدأ إنتاجه العام الماضي سيكلف 500 مليون دولار لعدة مواسم لبثها على أمازون برايم. كان قد قال وزير التنمية الاقتصادية والسياحة النيوزيلندي إن المسلسل الدرامي سيكون واحدًا من أكثر المسلسلات التلفزيونية تكلفة على الإطلاق، وهو رقم ضخم بالمقارنة بتكلفة مسلسل Game of Thrones الذي بُث على HBO وكلف حوالي 100 مليون دولار في الموسم الواحد. كانت قد كشفت نيوزيلندا الذي يُجرى تصوير المسلسل فيها أنها وافقت على منح أمازون خصومات على نفقاتها لتصوير المسلسل التلفزيوني في البلاد، على أمل جني فوائد الاقتصادية والسياحية. يشار إلى أنه سيكون هناك خمسة مواسم محتملة من السلسلة ولم يتم الكشف بعد عن مزيد من التفاصيل.