حقيقة تدهور صحة الفنان السوري باسم ياخور

محمد الفلاح - الأحد 2 مايو 2021

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة صادمة ومفاجئة للفنان السوري باسم ياخور، يظهر فيها وكأنه شفي للتو من مرض لم يكشف عنه. وظهر ياخور وهو يقف إلى جانب أنبوبة جهاز الأوكسجين ويحمل بيده ورقة مكتوب عليها "شكراً"، وفقا للبيان.



وأشار رواد التواصل إلى أن ياخور وجه الشكر إلى كل الأصدقاء الذين وقفوا معه قائلاً: "شكراً من القلب لكل الأصدقاء الرائعين اللي وقفوا جنبي بهالأيام الصعبة الماضية اللي مرقت.. لولاكم ماكنت بعرف شو كان صار".

وبالرجوع إلى حسابات الفنان السوري في تويتر وانستغرام وفيسبوك لم نجد أنه نشر هذه الصورة المتداولة في أي من حساباته، كما لم يشر إلى أنه تعرض لوعكة صحية.