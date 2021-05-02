شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الله محمود عن أعماله فى موسم رمضان: ردود الأفعال فاقت توقعاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان أحمد عبد الله محمود عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد عادل امام، مضيفًا أن ردود الأفعال فاقت توقعاته على شخصية الحكمدار الذى يجسدها من خلال المسلسل والذى بذل فيها مجهودا كبيرا نال إعجاب الجميع.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه سعيد بالعمل لأول مرة مع فنان كبير بحجم محمد إمام حيث جمع بينهم كيميا مختلفة، بالإضافة إلى سعادته بالعمل مع باقى فريق العمل.



محمد امام واحمد عبدالله محمود

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.



فريق عمل مسلسل النمر

ويشارك أحمد عبدالله محمود أيضًا في مسلسل "اللى مالوش كبير" بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز واحمد العوضى، ونالت شخصيته اعجاب الجميع .

مسلسل "اللى ملوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

مسلسل "اللى مالوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة: ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة و عايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الأتربى وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.