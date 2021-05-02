"فستان شفيقة".. شاهد أحدث ظهور لـ هبة مجدي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة هبة مجدي، صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

وظهرت هبة في الصور بفستان أنيق، وعلّقت: "شكرا لمصممة الأزياء الجميلة اللي عملت الفستان ده لـ شفيقة".

ويعُرض لهبة مجدي حاليًا مسلسل "موسى"، وتقدم خلاله شخصية "شفيقة"، ويشارك في بطولته النجوم: محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

المسلسل تدور أحداثه في فترة الستينيات حول شخصية "موسى" الصعيدية التي تواجه العديد من الأزمات والصراعات ويضطر لترك بلده والمجيء للقاهرة ليعمل بالتجارة.

ويعرض مسلسل "موسى" على قنوات: DMC - DMC دراما - mbc 1 - mbc العراق - art - منصة Watchit - منصة شاهد vip.