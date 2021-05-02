شكرا لقرائتكم خبر عن يومان يفصلان فريق عمل "اللى مالوش كبير" عن انتهاء التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتبقى لفريق عمل مسلسل "اللى مالوش كبير" حوالى يومين للانتهاء من تصويره فى أحد الديكورات المخصصة للعمل، والذى يعرض حاليًا في موسم رمضان الحالي على قناة "سى بى سى"، وحقق نجاحًا كبيرًا بإشادة الجميع، وهو من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى وعدد من نجوم الفن ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.

وكانت قد انتهت أحداث الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل "اللى مالوش كبير"، بطلاق عابد "خالد الصاوى" لزوجته غزل "ياسمين عبد العزيز"، ولكنه يتوعد غزل ببدء المعاناة الحقيقية في حياتها بعد الطلاق، ويتركها وبعد ذلك يأتي رئيس المباحث محمود الرحاوى "أحمد سعيد عبد الغنى" ويفتش غزل والخديوى ثم يجد "مخدرات" في حقيبة غزل ويقبض عليها، لذلك هل يكشف الخديوى مخطط عابد تيمور لسجن غزل، هذا ما ستكشفه الأحداث فى الحلقة التاسعة عشرة اليوم السبت.

مسلسل "اللى مالوش كبير" يُعرض يوميًا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحًا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحًا و6 مساء.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.