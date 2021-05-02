شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يبدأ تصوير مسلسله "الديب" بعد العيد لعرضه على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم ياسر جلال لتصوير مسلسله "الديب" مع المخرج أحمد نادر جلال بعد موسم عيد الفطر المقبل، والمقرر عرضه على منصه "watch it" الإلكترونية والتى تدور أحداث العمل فى 8 حلقات فى إطار بوليسى ويتعرض بطل العمل للكثير من المواقف بسبب علاقاته المتشعبة والقضايا المهمة التى يتولى التصدى لها والمسلسل من تأليف عمر عبد الحليم.

ويعرض للفنان ياسر جلال فى دراما رمضان الحالى مسلسل "ضل راجل" من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.

وشهدت الحلقة 19 من مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، عرض ياسر جلال على النيابة ويقص حكاية الفيديو الذى كان يسعى للحصول عليه مقابل 100 ألف جنيه، وتواجهه النيابة بالاتهام وأن لديه الدافع لقتل المجنى عليه لوجود خصومة بينهما، وتقرر النيابة حبسه 3 أيام على ذمة التجديد وانتظار تقرير الطب الشرعى وتحريات المباحث للبت فى القضية.