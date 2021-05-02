مسلسلات ما زالت فى مواقع التصوير.. أبرزها "حرب أهلية" ليسرا

القاهرة - سامية سيد - يواصل أبطال المسلسلات التى تعرض حاليًا التصوير ويتواجدون فى مواقع التصوير حتى نهاية الشهر الكريم، خاصة فى ظل الظروف التى تعيشها مصر حاليًا بسبب انتشار وباء كورونا لكن صناع الدراما استطاعوا الصمود واستكملوا تصوير أعمالهم الجديدة.

وأول المسلسلات التى تتواجد فى مواقع التصوير مسلسل "حرب أهلية"، للنجمة يسرا الذى يعرض على قناة cbc، وينتهى فريق العمل من التصوير خلال أيام، حيث تواصل تصوير مشاهدها تزامنًا مع عرضه فى ديكور فيلا بمدينة الشيخ زايد، كما يواصل المخرج سامح عبد العزيز مونتاج ومكساج العمل لتسليم الحلقات أولاً بأول للجهة المنتجة للمسلسل.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة: يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروة الأزلي، برلنتي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.

وكذلك النجمة نيللى كريم التى تواصل التصوير بشكل مكثف تزامناً مع عرضه على قناة cbc، وتصور فى العديد من الديكورات منها ديكور فيلا بمدينة الشيخ زايد وكافيهات، ويشاركها فى بطولة العمل الفنان محمد فراج، لقاء الخميسى، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، نور ايهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامى مغاورى وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الاعلامية والعدل جروب.

ويذاع مسلسل ضد الكسر فى تمام الساعة العاشرة مساء على شبكة قنوات CBC ويعاد 3 مرات، الأولى فى الخامسة صباحا، ثم فى العاشرة والنصف صباحا، وبعد ذلك فى الرابعة عصرا.

ومازالت النجمة ياسمين عبد العزيز تصور مشاهدها الأخيرة من مسلسل "اللى مالوش كبير"، فى مدينة 6 أكتوبر بالعديد من الديكورات الخاصة بالمسلسل، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.

مسلسل "اللى مالوش كبير" يُعرض يوميًا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحًا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحًا و6 مساء.