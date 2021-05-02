وفاة الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار "أولمبيا دوكاكيس" عن 89 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - لوس أنجلوس - (د ب أ/ت ك أ):

توفيت الممثلة أولمبيا دوكاكيس الحائزة على جائزة الأوسكار عن دورها في فيلم "مونستراك" الذي يعود لثمانينيات القرن الماضي عن عمر يناهز 89 عامًا.

وذكرت صحيفة "لوس انجليس تايمز" أن دوكاكيس، التي لعبت أيضا دور البطولة في فيلمي "لوك هو إز توكينكج" و "مستر هولاندز أوبوس" توفيت في منزلها بمدينة نيويورك.

وكتب شقيقها أبولو الذي أكد وفاتها عبر صفحته على فيسبوك يوم السبت "أختي الحبيبة أولمبيا دوكاكيس توفيت صباح اليوم في مدينة نيويورك". وذلك "بعد عدة أشهر من تدهور حالتها الصحية، ترقد الأن في سلام مع [زوجها] لويس [زوريتش]".فيما لم يعلن بعد سبب الوفاة.

وُلدت دوكاكيس في لويل بولاية ماساتشوستس في 20 يونيو عام 1931 لمهاجرين من جنوبي اليونان. وكانت هي وشقيقها أبولو من الجيل الأول من الأمريكيين اليونانيين في نيو إنجلاند، مما شكل الكثير من نظرتها إلى العالم.

وتخرجت دوكاكيس من جامعة بوسطن، حيث حصلت على شهادة في العلاج الطبيعي كما حصلت على درجة الماجستير في فنون الأداء. ​