أنشودة مي مصطفى “نشكو الى الله” تحصد مليون مشاهدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: تخطت أنشودة “نشكو الى الله” التي طرحتها شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بصوت الفنانة المصرية مي مصطفى حاجز المليون مشاهدة بعد أقل من أسبوعين على طرحها عبر قناة الشركة الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وجاءت أنشودة “نشكو إلى الله” كلمات أحمد عبد النبي، وألحان د. مصطفى العسال، وتوزيع أوركسترالي كريم أسامة بمثابة إهداء من “لايف ستايلز ستوديوز” إلى الجمهور في الوطن العربي في شهر البركة والرحمة، وقدّمتها الفنانة مي مصطفى بصوتها الشجي وهي تناجي الله الذي يتبنى فرح الاطفال وحزن كبار السن وان الله هو من يخرجنا من احزاننا ويعطينا الفرح.

الفنانة مي مصطفى عبّرت عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه العمل وقالت عبر صفحتها في موقع “تويتر”: “الحمد لله على نجاح ابتهال نشكو الى الله مليون مشاهدة حتى الآن”.

نفيد بالذكر أنه تم إصدار ابتهال “نشكو إلى الله” على طريقة الـLyrics Video من اخراج رودينا حاطوم عبر قناة شركة لايف ستايلز ستوديوز على يوتيوب.

,يعتبر هذا التعاون هو الثاني بين “لايف ستايلز ستوديوز” والفنانة المصرية مي مصطفى التي طرحت في يناير الفائت فيديوكليب “فراق الحب” (كلمات سلامة علي، الحان محمد عبيه، توزيع موسيقي أدهم دهيمة) من انتاج لايف ستايلز ستوديوز واخراج بتول عرفة.